"الصادرات السعودية" توقع اتفاقية تعاون مشترك مع "سابك"

وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، أمس الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وتأتي الاتفاقية بين "الصادرات السعودية" و "سابك" بهدف تنمية وتعزيز صادرات المنشآت الوطنية غير النفطية وتطوير المصدرين والتسويق والترويج لمنتجاتهم في الأسواق الدولية، خصوصاً وأن "سابك" تعد جهة رائدة في مجالات الصناعات الأساسية وإحدى أكبر المنشآت العالمية في مجالها، وتتمتع بالعديد من الإمكانيات والخبرات الدولية اللازمة، كما أن "الصادرات السعودية" جهة مُمكّنة للإسهام في زيادة الصادرات ودعم المصدرين وفتح أسواق جديدة للتصدير.

ويعد هذا التعاون بين الجهتين محوراً مهماً للاستفادة من التواجد الدولي والخبرة الدولية لـ "سابك"، إلى جانب الخدمات والإمكانيات التي تقدمها "الصادرات السعودية" للمصدرين.

وحيث إن الصادرات غير النفطية تعدّ أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030، فإن توظيف إمكانات المنشآت الصناعية والعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير وتقديم الحوافز للمصدرين يعد داعماً لتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، ورافعاً لجودتها التنافسية بما ينعكس إيجاباً على أهداف الرؤية بشكل عام والمصدرين بشكل خاص.

وتعزز هذه الاتفاقية الجهود من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030، وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.