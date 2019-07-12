قالت عائلة بينتون الإيطالية إنها باعت حصة أقلية غير مباشرة في مجموعة سيلنكس الإسبانية إلى صندوقي الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة.
وباعت بينتون 5% من صندوق استثماري معروف باسم كونكت الذي يملك 29% من سيلنكس، على أن تذهب 2.5% إلى كل من صندوقي الثروة السيادية.
وفي أعقاب الصفقة تبقى إديزيون، وهى الشركة الأم المملوكة لبينتون، أكبر مساهم في كونكت بحصة قدرها 55%، في حين يملك جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة حصة 22.5% لكل منهما.
"بينتون" تبيع حصة أقلية في "سيلنكس" الإسبانية
قالت عائلة بينتون الإيطالية إنها باعت حصة أقلية غير مباشرة في مجموعة سيلنكس الإسبانية إلى صندوقي الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة.