رئيس "جرير" للعربية: توظيف السعوديات رفع مبيعاتنا

أكد رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق السعودية، محمد العقيل، أن توظيف الفتيات في الشركة "بوظائف كبيرة وكثيرة" رفع المشتريات في فروع "جرير" وزاد دخل مبيعات التجزئة.

وقال العقيل في مقابلة مع "العربية" إن الأرباح الفصلية لشركة "جرير" للتسويق ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 169 مليون ريال.

وفسر ارتفاع الأرباح في نمو المبيعات الفصلية بنسبة 11%، لتصل إلى 1.9 مليار ريال.

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وذكر العقيل أن ارتفاع عدد معارض "جرير" من 52 إلى 58 معرضاً، ساهم في ارتفاع مبيعات التجزئة.

وتوقع تسجيل هامش ربحية لكامل السنة يتراوح بين 7% و10% في العام الحالي.

كما تحدث عن تأثر البيانات المالية في الربع الثاني الذي وصفه بأضعف ربع في الأداء المالي، مع تأثيرات إعادة تبويب البيانات المالية بموجب المعيار المحاسبي رقم 16، بجانب تأثر البيانات في هذا الربع بمبالغ زكاة مستحقة.

وعن قطاع التجارة الإلكترونية، توقع العقيل مضاعفة النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنه استدرك قائلاً إن نسبة النمو بلغت 100% في هذا القطاع داخل الشركة خلال العام الحالي، و"بدأنا تحقيق الأرباح فيه منذ عامين رغم صعوبة تحقيق الأرباح في التجارة الإلكترونية".

وعن الحصص السوقية لجرير، في مختلف قطاعات عملها، قال إن حصتها السوقية تتعدى 20% في قسم الهواتف الذكية، و50% في الأجهزة الحاسوبية اللوحية، وبين 30% و50% في المواد المكتبية.