عقد هندسة تطوير وسط "مدينة المعرفة" بـ 23 مليون ريال

وقعت شركة "مدينة المعرفة" في المدينة المنورة اليوم الأحد عقد استشارات هندسية لأعمال تصاميم مشروع وسط المدينة (داون تاون) مع شركة "شامبان تايلور" بقيمة 23.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية، إن قيمة عقد الاستشارات الهندسية، محتسبة ضمن التكاليف التقديرية للمشروع، فيما تبلغ مدة العقد 52 أسبوعا وهي ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع.

وقالت إن العقد سيشمل مرحلتين أساسيتين، المرحة الأولى وفيها دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية.

كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

يذكر أن قيمة مشروع تطوير "داون تاون" في مدينة المعرفة وسط المدينة المنورة، تقدر بـ 2.2 مليار ريال.