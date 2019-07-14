مرابحة لـ "تهامة" من "الباب الأبيض" بـ 3 ملايين ريال

حصلت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، على مرابحة متوافقة مع الشريعة، من شركة الباب الأبيض القابضة المحدودة، بقيمة 3 ملايين ريال، ولمدة سنتين.

وأفادت شركة "تهامة" في بيان لها اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية، بأن اتفاقية التمويل الذي جرى الحصول عليه الخميس الماضي، تتضمن ضمانات مقدمة من "تهامة" إلى شركة "الباب الأبيض" عبارة عن "سندات لأمر ورهن ذمم مدينة تجارية".

وأشارت "تهامة" إلى هدفها من هذه المرابحة، في "تمويل رأس المال العامل للشركة والأنشطة التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة".

وقالت إن التمويل الذي سيجري سداده بأقساط ربع سنوية، ليس فيه أطراف أخرى ذات علاقة.