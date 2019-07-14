معهد أميركي يضع "هواوي" بين أذكى 50 شركة في العالم

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، أنه تم اختيارها ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام، من قبل المجلة الإعلامية الشهيرة MIT Technology Review التي يصدرها معهد ماساتشوستس الأميركي للتكنولوجيا صاحب الثقل العالمي الكبير في مجاله.

وألقى رئيس مجلس إدارة "هواوي" ورئيس معهد البحوث الاستراتيجية، ويليام شو، خطاباً في قمة الصين لأذكى 50 شركة في العالم لعام 2019، التي اختارها المعهد لإعلان قائمة أذكى 50 شركة، حيث سلط فيه الضوء على استراتيجية ونهج الابتكار الذي تعتمده شركة "هواوي".

وأوضح في خطابه أنه على مدار الثلاثين عاماً الماضية، قدمت "هواوي" ابتكارات تكنولوجية وهندسية في المقام الأول، بالإضافة إلى ابتكارات لحلول قائمة على احتياجات وتطلعات العملاء. وتابع: "نحن نسمي هذا، النسخة الأولى من الابتكار".

وفي المستقبل، ستسعى شركة "هواوي" إلى تنفيذ النسخة الثانية من الابتكار، والتي تشير إلى الطفرات والاختراعات النظرية التي تقودها رؤية الشركة، مدعومة بالتزام "هواوي" بالابتكار المفتوح والتطوير الشامل، حيث يشير الابتكار المفتوح إلى نهج وطواعية العمل على الابتكار بالتعاون مع الخبراء العالميين وكافة الأطراف المعنية بذلك، وهو عملية تتم فيها مشاركة الموارد والقدرات.

أما التطوير الشامل فيعني ضرورة مشاركة نتائج أي ابتكار واستخدامها من قبل كل البشر والصناعات. ومن شأن ذلك أن يضيء مستقبل العالم وجميع مجالات العمل.

وذكر أن الأوساط الأكاديمية هي مصدر للطفرات والاختراعات النظرية، بينما تقود الصناعات عملية التقدم من خلال إثارة العمل على حلول للتحديات وتلبية احتياجات العملاء وتمويل البحوث التي تجريها الجامعات والجهات الأكاديمية المتخصصة كمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المرموق وصاحب الثقل والفضل العالمي في هذا المجال.

وستستمر "هواوي" في دعم أبحاث الجامعات والمؤسسات، وهي ملتزمة باستكشاف وتحديد التقنيات التي يتوقع لها أن تكون إحدى الركائز الهامة في المستقبل لجميع العمليات التي تمر بها المعلومات، بدءاً من إنشاء المعلومات وتخزينها وحوسبتها ونقلها وعرضها وصولاً إلى استهلاكها.

ويختار المعهد أذكى 50 شركة بناءً على ما قامت به الشركات خلال العام المنصرم، والأساليب التي استخدمتها والإنجازات التي حققتها. وتقوم المجلة بتقييم الكفاءة الأساسية للشركات ضمن التقنيات الناشئة وأي طفرات وابتكارات تقنية حققتها الشركات لنفسها أو في مجالها أو حتى للعالم عموماً. وقد اختيرت "هواوي" ضمن قائمة هذا العام بفضل قدراتها في مجال الابتكار.