تغريم بنك البلاد وأسمنت تبوك لتأخير الإفصاح عن معلومات

فرضت هيئة السوق المالية السعودية، غرامات مالية على "بنك البلاد" و"أسمنت تبوك" بقيمة 10 آلاف ريال لكل منهما في مخالفات تتعلق بموعد الإفصاح عن المعلومات في السوق المالية.

وأوضحت الهيئة في بيان نشر اليوم الاثنين على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية "تداول" أن الشركتين خالفتا الفقرة (ب) من المادة 46 من نظام السوق المالية وتعميم الهيئة.

وفرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على "بنك البلاد"، لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة به للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة له وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية سنته المالية التي توافق 9 فبراير 2019 حيث لم يُزود الهيئة بتلك المعلومات إلا بتاريخ 28 مايو 2019.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال على "أسمنت تبوك" لعدم تزويد الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوما تقويميا من نهاية سنتها المالية التي توافق 9 فبراير 2019.