"أرامكو" تسعى لشراكة مع "لوك أويل" في مشروعين للغاز

أكدت وكالة الإعلام الروسية مستندة لوثائق وقعتها لجنة مشتركة، أن أرامكو السعودية مهتمة بشراكة مع لوك أويل الروسية في مشروعين للغاز الطبيعي في أوزبكستان.



وأضافت الوكالة أن لوك أويل مهتمة بالعمل مع أرامكو السعودية في مشروعات دولية.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قد ذكر سابقا أن شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو ستدرسان استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة،

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية وحيد الكبيروف آنذاك، عن اعتزام الشركة لتسويق النفط مع أرامكو السعودية.