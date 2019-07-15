355 مليون دولار عوائد تويتر من الأسواق الدولية

أكد بنجامين أمبن، المدير الإداري لـ"تويتر" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عوائد تويتر الدولية خارج الولايات المتحدة تنمو بنسبة 25% سنوياً.

كما أكد في لقاء خاص مع "العربية" أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالسوق السعودية، التي من المتوقع أن تساهم بجزء كبير من عوائد تويتر خلال السنوات المقبلة.



وأضاف "أعلن مؤخراً في تويتر فرونتس عن شراكات مع ناشرين من الدرجة الأولى للمحتوى المصور أو الفيديوز، مثل MBC و Dubai Media و أبوظبي ميديا، وآخرين، نريد أن نستقطب محتوى رفيع المستوى إلى منصتنا بناءً على المحادثات التي تجري بين المستخدمين، إذ يتركز الاهتمام على محتوى الترفيه والرياضة وأسلوب الحياة والأخبار، ونولي اهتماماً خاصاً بالمنطقة هنا، لذا من المهم لنا أن نوفر محتوى باللغة العربية".

في نهاية الربع الأول من هذا العام أعلنا عن 134 مليون مستخدم نشط يومياً، هذا يعني أن المستخدمين يتصفحون تويتر كل يوم وينظرون إلى الإعلانات، وما يهم هنا أن هذا الرقم ينمو بسرعة كبيرة بنسبة 11% سنوياً، وإذا ما نظرت إلى الثلاثة عشر ربعاً الماضية، فقد سجلنا نتائج مهمة هذا الربع.

وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالمنطقة، فإننا نركز على السعودية فيما يخص الاستخدام والعوائد، وإذا ما نظرت إلى برامجنا ، فنحن نستثمر أيضاً بباقي دول الخليج ومصر وشمال إفريقيا".

وتابع "بلغت عوائدنا الدولية 355 مليون دولار، ومن المهم مراقبة النمو في هذه العوائد خارج الولايات المتحدة، حيث حققت نمواً سنوياً بلغ 25%. ومن الرائع رؤية تويتر كشركة عالمية الآن! نعتمد بشكل كبير على دول خارج أميركا لقيادة هذا النمو. فيما يخص المنتجات أو من أين تتحقق هذه العوائد، تحدثنا اليوم عن المحتوى الصوري أو مقاطع الفيديو، أعتقد أن هذا سيلعب دوراً مهماً في اتجاهاتنا القادمة. هذا جزء مهم من المنتج، ولدينا أيضاً منتج بطاقات الفيديو التي يستخدمها المعلنون لجذب المتابعين إلى مواقعهم أو تطبيقاتهم الإلكترونية، أغلب عوائدنا تأتي من العلانات، ولكن لدينا أيضاً أعمال تخص جمع المعلومات".