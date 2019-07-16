"أكتيس" تستحوذ على صندوقين من "أبراج كابيتال"

قالت "أكتيس" للاستثمار المباشر، إنها استحوذت على حقوق إدارة صندوقين للاستثمار المباشر، كانت تديرهما في السابق شركة "أبراج" المنهارة، في صفقة تهدف إلى تعزيز وضع الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت "أكتيس" أنها ستستحوذ على حقوق إدارة صندوق أبراج الرابع للاستثمار المباشر وصندوق أبراج إفريقيا الثالث.

وحصلت شركة اكتيس التي تتخذ من لندن مقراً لها على موافقة 75% من المستثمرين في بداية يوليو على الاستحواذ على صندوق أسهم خاصة تابع لـ"أبراج" قيمته 1.6 مليار دولار، وصندوق إفريقيا التابع لها أيضاً بقيمة 990 مليون دولار.

وبدأت "أبراج" المحادثات من أجل بيع صناديقها منذ العام الماضي، وكانت من أكبر شركات الاستثمار وبلغت الأصول التي تستثمرها في وقت ما 14 مليار دولار.

وكانت شركة أبراج، التي تقدمت بطلب تصفية مؤقتة، في يونيو 2018، حتى انهارت العام الماضي؛ في أعقاب خلاف مع مستثمرين بخصوص استخدام أموال صندوق للرعاية الصحية، حجمه مليار دولار.