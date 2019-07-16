"القلعة" تخصص 24 مليون دولار للاستثمار في مزارع دينا

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية إنها تعتزم استثمار أكثر من 400 مليون جنيه (24.11 مليون دولار) في وحدتها مزارع دينا لمنتجات الألبان خلال الثلاث سنوات المقبلة.



وجاء ذلك على لسان، أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات للصحافيين خلال زيارة للمزرعة، موضحاً أن الاستثمارات الجديدة ستكون من السيولة المتوافرة بالفعل لدى القلعة.



وقال "لو اقترضنا فسيكون بين 50 و100 مليون جنيه، إذا احتجنا لذلك".



وأضاف هيكل أن مزارع دينا، أكبر منتج للحليب الطازج في مصر بحصة 70% من السوق، تستهدف مبيعات بنحو 950 مليون جنيه في 2019، ارتفاعاً من حوالي 650 مليون جنيه في 2018.



وتابع أن الاستثمارات الجديدة المقرر ضخها تستهدف زيادة الرقعة الزراعية نحو ثلاثة آلاف فدان وزيادة أعداد قطيع الأبقار وتعزيز قدرة التبريد من أجل زيادة إنتاجية الحليب.



وقال "الاستثمارات الجديدة ستزيد إنتاج الألبان سنوياً من 80 ألف طن حاليا إلى 140 ألف طن سنويا عام 2025".



ويبلغ إجمالي أراضي مزرعة الشركة تسعة آلاف و652 فداناً وعدد الأبقار المتوقع بنهاية 2019 نحو 17 ألف بقرة منها ثمانية آلاف و529 بقرة حلابة، وفقا لبيانات الشركة.



تأسست مزارع دينا في 1984 واستحوذت القلعة عليها في 2007 مقابل 540 مليون جنيه.