"معادن" تحصل على شهادة الجودة من المعهد البريطاني BIS

عززت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" من خلال شركتها للألمنيوم نظام الجودة بالحصول على شهادة الجودة الآيزو 9001 / 2015 المتكاملة لجميع شركات الألمنيوم، وذلك من قبل المعهد البريطاني للمواصفات BSI.

وقامت الشركة بتوحيد عمليات نظام إدارة الجودة بما يطابق المواصفات القياسية الآيزو، ضمن نظام واحد يشمل كافة العمليات لشركاتها الثلاث، شركة تعدين البوكسايت ومصفاة الألمونيا وشركة مصهر الألمنيوم وشركة الدرفلة علاوة على الخدمات الفنية والهندسية المركزية.

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ويعد هذا الإنجاز الوطني لعملاق التعدين الوطني ضمن خطوات ومنهجية "معادن" نحو السعي إلى التميز التشغيلي والتجاري وتطوير القدرات والإمكانات ويسبق ذلك تحقيق توقعات العملاء بالوصول إلى أعلى مستويات الجودة في كافة جوانب أعمالها من خلال بناء على ثقافة الشركة الموجهة نحو النتائج، والاعتماد على الجودة.

وتسعى "معادن" في تحقيق تحول دقيق وتام في الإنتاج المتكامل والخدمات لتحسين المنتج وتقديم الخدمات بشكل مستمر، من خلال التكامل في جميع عملياتها وفي مجالات إدارة البيئة والصحة المهنية والسلامة والطاقة وغيرها وذلك لتطبيقها ضمن نظام موحد ومتكامل على أعلى المعايير في جميع عمليات شركاتها.

الجدير بالذكر أن "معادن" تعمل إلى جانب تطوير قدراتها وإمكاناتها عبر المجمعات الصناعية المتكاملة في عدد من مناطق المملكة، إلى التوسع في نشاطاتها عالميا بعد الاستحواذ على نسبة 85% من شركة "ميريديان" الإفريقية خلال الربع الأول من العام 2019 وهذا يدل على بدء "معادن" فعليا بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في عمليات المبيعات وقنوات التوزيع عالمياً.