أكبر شركة اتصالات إيطالية تبحث خطة لبيع أصول بملياري يورو

تدرس تليكوم إيطاليا، أكبر شركة اتصالات في إيطاليا، خطة لبيع أصول بنحو ملياري يورو (2.2 مليار دولار) بما في ذلك حصة في وحدتها آي.إن.دبليو.آي.تي للأبراج المدرجة بشكل منفصل، بحسب ما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا " la Repubblica ".



واتفقت تليكوم إيطاليا، التي تمتلك حصة 60% في الوحدة، مع فودافون في فبراير شباط على دراسة فكرة دمج أبراج الاتصالات التابعة للشركتين في إيطاليا وعددها 22 ألفا في وحدة واحدة.

وأضافت الصحيفة أن اتفاق دمج وحدة آي.إن.دبليو.آي.تي يشمل أن تبيع تليكوم إيطاليا حصة صغيرة وعملية إعادة تمويل كبيرة.

وتابعت الصحيفة أن تليكوم إيطاليا تتطلع أيضا لبيع مركز بيانات وعمليات ائتمان للعملاء مضيفا أن الخطة الكلية ستُطرح علي مجلس إدارة الشركة في الأول من أغسطس آب.

وأضافت أن صفقة البيع ستكتمل في مطلع 2020.