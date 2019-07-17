تراجع أرباح "الرياض للتعمير" الفصلية 6% لـ50 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة الرياض للتعمير، بنسبة 11.3% إلى 92.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ104.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد تراجعت أرباح "الرياض للتعمير" بنسبة 5.7% إلى 50 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ53.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والزكاة ونمو ملحوظ للإيرادات الأخرى.



كما أرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والزكاة ونمو ملحوظ للإيرادات الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوصى مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير في اجتماعه المنعقد اليوم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول لعام 2019، بنسبة 4%، وبإجمالي مبلغ موزع بقيمة 71,111,110.80 ريال.