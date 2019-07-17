نمو أرباح "الدريس" 27% لـ47 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة "الدريس" للخدمات البترولية والنقليات، إلى 47.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 26.8%، مقارنة بـ37.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح "الدريس" بنسبة 14.5% إلى 17.3 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ15.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- زيادة المبيعات في قطاعي بترول وناقل.

- زيادة الإيرادات الأخرى.

- انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض المصاريف المالية.



جاء ذلك على الرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.



كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل.



- زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض المصاريف المالية.



جاء ذلك على الرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية وزيادة المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الزكاة.