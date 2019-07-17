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"رينو" تؤسس مشروعاً للسيارات الكهربائية مع شركة صينية

المصدر: باريس - رويترز
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أسست "رينو" مشروعاً مشتركاً مع مجموعة "جيانغ لينغ موتورز"، يستهدف سوق السيارات الكهربائية بالصين، في صفقة تستحوذ "رينو" من خلالها على حصة نسبتها 50% في المشروع الجديد.

وقالت "رينو" إنها سترفع رأس المال المساهم بنحو مليار يوان أو حوالي 144 مليون دولار، للاستحواذ على حصتها البالغة 50% في المشروع الجديد.

وقال فرانسوا بروفوست، نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة منطقة الصين في "رينو": "الصين سوق رئيسية لمجموعة رينو. هذه الشراكة في أنشطة السيارات الكهربائية مع مجموعة جيانغ لينغ موتورز ستدعم خطتنا للنمو في الصين وقدراتنا في قطاع السيارات الكهربائية".

وتابع: "في ظل ريادتنا ودورنا القيادي في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا منذ عشر سنوات، سنستفيد من خبرتنا في أبحاث وتطوير وإنتاج وبيع وخدمات السيارات الكهربائية".

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