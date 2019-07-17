"رينو" تؤسس مشروعاً للسيارات الكهربائية مع شركة صينية

أسست "رينو" مشروعاً مشتركاً مع مجموعة "جيانغ لينغ موتورز"، يستهدف سوق السيارات الكهربائية بالصين، في صفقة تستحوذ "رينو" من خلالها على حصة نسبتها 50% في المشروع الجديد.

وقالت "رينو" إنها سترفع رأس المال المساهم بنحو مليار يوان أو حوالي 144 مليون دولار، للاستحواذ على حصتها البالغة 50% في المشروع الجديد.

وقال فرانسوا بروفوست، نائب الرئيس ورئيس مجلس إدارة منطقة الصين في "رينو": "الصين سوق رئيسية لمجموعة رينو. هذه الشراكة في أنشطة السيارات الكهربائية مع مجموعة جيانغ لينغ موتورز ستدعم خطتنا للنمو في الصين وقدراتنا في قطاع السيارات الكهربائية".

وتابع: "في ظل ريادتنا ودورنا القيادي في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا منذ عشر سنوات، سنستفيد من خبرتنا في أبحاث وتطوير وإنتاج وبيع وخدمات السيارات الكهربائية".