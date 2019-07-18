الكونغرس يفشل في إقناع "فيسبوك" بالتخلي عن ليبرا

رفضت شركة فيسبوك مطالب المشرعين الأميركيين بوقف خططها لإطلاق عملتها الرقمية "ليبرا" بعد يومين من جلسات الاستماع في الكونغرس.

وتعرضت مساعي فيسبوك بإطلاق عملتها الرقمية إلى هجوم حاد من قبل المشرعين في الولايات المتحدة، بعد اتهامات بتهديد خصوصية المستخدمين والنظام المصرفي بالإضافة إلى الأمن القومي.

وفي دفاعه عن خطط فيسبوك لإطلاق العملة شدد DAVID MARCUS أحد مؤسسي عملة "ليبرا" أن مشروع إطلاق العملة لن يُطلق إلا بعد تأمين موافقة المشرعين والجهات الرقابية ذات العلاقة، لكنه أكد التزام فيسبوك باستمرا العمل على المشروع.

ومن جهة أخرى، قال وزراء مالية مجموعة السبع إن العملات الرقمية، مثل "ليبرا"، لا يمكن البدء في استخدامها قبل مناقشة المخاوف الرقابية والنظامية الجدية.

وأشار بيان صدر في ختام اجتماعهم في فرنسا، إلى أن وزراء مالية مجموعة السبع اتفقوا على أن العملات المشفرة المرتبطة بعملات حقيقية يجب أن تخضع لأعلى معايير التنظيم المالي، للحيلولة دون استخدامها في غسيل الأموال أو تهديد استقرار النظام المصرفي والمالي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، قد قال إن العملات الرقمية يمكن أن تمثل خطراً على الأمن القومي، في حين حذر وزراء فرنسيون وألمان من العملات المشفرة، مؤكدين أن إصدار العملات تظل مهمة منوطة بالحكومات.