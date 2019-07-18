خطر الطائرات المسيرة يتفاقم.. 14 مليار دولار حجم السوق

قالت دراسة إن سوق الطائرات المُسيرة غير العسكرية التي تهيمن عليها شركات تصنيع في الصين ستتضاعف عالميا إلى 3 أمثال حجمها الحالي خلال العقد المقبل لتصل إلى 14.3 مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات مسؤولين أميركيين من مخاطرها على الأمن القومي.



ووفقا للدراسة التي أصدرتها شركة تيل غروب المتخصصة في تحليل بيانات الفضاء الجوي، فإن السوق التي تُقدر قيمتها هذا العام بما يصل إلى 4.9 مليار دولار ستستفيد من الفتح التدريجي للمجال الجوي الأميركي من قبل إدارة الطيران الاتحادية والاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة من جانب القطاعات التجارية.



ويأتي التقرير في وقت تتصاعد فيه المخاوف الأمنية لدى الولايات المتحدة والشركات الأميركية الخاصة من احتمالية حصول الصين على بيانات حساسة ومقاطع فيديو يمكن للطائرات المسيرة صينية الصنع التقاطها.



وقال المحلل في شركة تيل غروب الذي أعد الدراسة، فيل فينيجان، إن المُصنعين الصينيين يزودون ثلاثة أرباع الأسواق التجارية والاستهلاكية العالمية حسب الوحدة.



ووفقا لإشعار صادر من وزارة الأمن الداخلي الأميركية في مايو/ أيار اطلعت عليه رويترز، حذرت الوزارة الشركات الأميركية من المخاطر التي قد تتعرض لها بياناتها من جانب الطائرات المسيرة صينية الصنع.