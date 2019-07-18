فاروس: لا أثر لإفلاس "أبراج" على تقييم صفقة سبينيس مصر

أعلن صندوق استثمار Investec الاستحواذ على Spinneys مصر، من "أبراج" الإماراتية، في أول صفقة لصندوق الاستثمار المباشر الذي يتخذ من جوهانسبرغ مقراً له في السوق المصرية.

ولم يفصح صندوق الاستثمار ومقره جنوب إفريقيا، عن حجم صفقة استحواذه الأولى في السوق المصرية.

كانت "أبراج كابيتال" قد استحوذت على "سبينيس- مصر" في 2014 . فيما ذكرت تقارير في سبتمبر الماضي، أن خمسة صناديق استثمار مباشر من بينها "ازدهار" قدمت عروضاً لشراء سبينيس في إطار تصفية أصول "أبراج كابيتال".

وقالت شركة فاروس لبنوك الاستثمار إنها قامت بدور المستشار المالى الحصري لمساهمي سبينيس مصر في الصفقة.

في هذا السياق أوضح المدير التنفيذي في شركة فاروس لبنوك الاستثمار محسن أبو النور أن "إنفستيك" قد استحوذت بموجب الصفقة على حصة حاكمة في "سبينيس مصر" ، بالتالي باتت هي من تقوم بإدارة شركة متابعة مع الإدارة المحلية في شركة سبينيس.

وأكد أن عرض انفستيك لم يكن الوحيد بل كانت هناك عروض أخرى لشراء سبينس مصر من مستثمرين ماليين واستراتيجيين داخل مصر وخارجها، وهذا ما يدل على نجاح دور فاروس في تسويق الصفقة، وعزز بالتالي المنافسة بين المستثمرين وترتب عليه خروج مساهمي شركة سبينيس مصر بأعلى تقييم ممكن وبأحسن الشروط.

ونفى أن يكون لإفلاس أبراج كابيتال ونقل ملكية سبينس مصر إلى بنك دبي التجاري، أي أثر على تقييم سبينس مصر فى صفقة الاستحواذ.

وتمتلك سلسلة "سبينيس-مصر" 14 فرعا، وهي واحدة من بين أكبر علامتين تجاريتين تعملان فى السوق المصرية.