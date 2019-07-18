مجموعة السبع تفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة

وافق وزراء مالية مجموعة السبع في فرنسا اليوم الخميس، على خطة لفرض ضرائب على الشركات العملاقة الرقمية ستحدد الحد الأدنى من الضرائب المتوجبة عليها، مع السماح للشركات بممارسة أعمال تجارية في البلدان التي ليس لها فيها وجود فعلي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال بيان أصدرته فرنسا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، إن الوزراء "دعموا تماماً حلاً من ركيزتين سيتم تبنيه بحلول عام 2020"، على أن يتم "تطوير أنظمة جديدة تراعي نماذج الأعمال الجديدة ... مما يسمح للشركات بالقيام بأعمال تجارية في منطقة ما دون التواجد فعلياً فيها".