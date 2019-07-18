نمو أرباح "زهرة الواحة" بـ59% لـ19 مليون ريال بـ6 أشهر

ارتفعت أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة، إلى 19.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 59%، مقارنة بـ12.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد ارتفعت أرباح "زهرة الواحة" بنسبة 29.2% إلى 10.1 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ7.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات.



كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض تكلفة المبيعات.

- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

- انخفاض تكاليف التمويل.

وانخفضت مبيعات الشركة للربع الحالي بنسبة 5.16% عن مبيعات الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض أسعار المواد الخام والتي تعتبر المحرك الرئيسي في تسعير المبيعات، في حين انخفضت تكلفة مبيعات الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 7,09%.

كما ارتفعت مبيعات الفترة الحالية بنسبة 10.43% عن مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق في حين ارتفعت تكلفة مبيعات الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 8.15% .

وبلغت مصروفات البيع والتوزيع للربع الحالي 2,259,942 ريال مقابل 2,438,854 ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 7.34%، وقد بلغت مصروفات البيع والتوزيع للفترة الحالية 4,351,579 ريال مقابل 4,355,952 ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 0.10% .