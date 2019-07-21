غوغل رفضت تعيين امرأة لكبر سنها.. فتكبدت 11 مليون دولار

وافقت شركة Google على دفع 11 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية، تتهمها بالتمييز ضد المتقدمين للوظائف الأكبر سناً، وهو ما يترجم إلى دفع نحو 35 ألف دولار لكل شخص من 227 شخصا شاركوا في الدعوى الجماعية.

وتبلغ حصة المحامين في هذه القضية 2.7 مليون دولار.

وقد فرضت التسوية على Alphabet Inc تدريب الموظفين والمديرين حول التحيز العمري، وإنشاء لجنة تركز على التنوع العمري في التوظيف، إضافة إلى ضمان إجراء التحقيق في الشكاوى على النحو الواجب.

هذا وكانت القضية قد رفعت من قبل امرأة ادعت أن Google أجرت معها 4 مقابلات على مدى سبع سنوات، ولم تعرض عليها وظيفة، على الرغم من مؤهلاتها وخبرتها في البرمجة وذلك بسبب عمرها.