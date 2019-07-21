نمو أرباح "بدجت" بـ6.4% لـ44 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 6.4% إلى 43.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ40.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الـ6 أشهر، فقد ارتفعت أرباح "بدجت" بنسبة 5.7% إلى 85 مليون ريال مقارنة بـ80.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.

بينما يعود السبب في ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.