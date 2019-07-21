"البترول الوطنية" تجهّز لتشغيل 3 مشاريع بـ400 مليون دينار

أفادت مصادر أن شركة البترول الوطنية، تجهز لبدء تشغيل عدد من المشروعات الضخمة ذات العوائد الاقتصادية والبيئية قبل حلول نهاية العام الحالي بكلفة تصل إلى نحو 400 مليون دينار.

وأوضحت المصادر أن المشروع الأول خاص بتحديث خزانات مستودع الأحمدي، والذي نفذته شركة "بنج لويد" الهندية بقيمة 65 مليون دينار.

وبيّنت أن المشروع يضم 11 خزاناً مع مرافقها ومبانيها، وأجهزة تحكّم ومحطات كهربائية، ومحطة إطفاء، وتم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات وحشد فريق تشغيل المشروع بالتعاون بين إدارة المشاريع وإدارة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية، كما تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وأشارت المصادر إلى أن المشروع الثاني يتعلق ببدء تشغيل مشروع وحدة إزالة الغازات الحمضية الجديدة قبل نهاية العام، والمتوقع له عوائد اقتصادية وبيئية ضخمة، على رأسها تجنّب حرق الغاز بكلفة إجمالية تقارب نحو 168 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن العقد الأصلي للمشروع تبلغ قيمته 136 مليون دينار مع شركة أجنبية، لم يتم استكماله، وتم إنهاء العقد نظراً لسوء إدارة الشركة الأجنبية، في حين تم استكمال العقد مع شركة كويتية (جولف سبكت) بقيمة 32 مليون دينار.

ولفتت إلى أن المشروع الثالث يتعلق بتحديث مرافق مناولة الكبريت في مصفاة الأحمدي قبل نهاية العام كجزء من مشروع مرافق مناولة الكبريت، والموقّع مع شركة "ديلم" بكلفة إجمالية تقدر بنحو 147 مليون دينار.

وذكرت أن هذا المشروع يمثل الجزء الثالث والأخير من مشروع تحديث مرافق مناولة الكبريت في مصفاة الأحمدي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من المشاريع الضخمة التي تستعد لتشغيلها "البترول الوطنية" خلال هذا العام وبداية العام المقبل، ومنها مشاريع يتم تشغيلها تدريجياً مثل الوقود البيئي.