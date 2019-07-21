"غوغل" تتوصل لتسوية مع الحكومة الأميركية بشأن "يوتيوب"

توصلت شركة "غوغل" إلى تسوية لم تُعلن تفاصيلها مع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، بشأن انتهاك "يوتيوب" لقوانين خصوصية الأطفال.

وبدأت لجنة التجارة تحقيقات مع "يوتيوب" إثر شكاوى من مجموعات من النشطاء والمستهلكين، بأن التطبيق يجمع بيانات المستخدمين الأصغر سناً بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى فشله في حمايتهم من المحتوى غير اللائق.

موضوع يهمك أعلنت المفوضية الأوروبية تغريم شركة "غوغل" بـ1.49 مليار يورو (1.7 مليار دولار) لانتهاكها قواعد المنافسة الأوروبية؛... غرامة أوروبية ثالثة على "غوغل" لهذا السبب شركات

وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، فإنه يتعين على الشركات الحصول على موافقة الوالدين قبل جمع بيانات من أطفال تحت سن الثالثة عشرة.

وتقدر شركة الأبحاث Loup Ventures أن 5%، من إيرادات YouTube أو ما يساوي نحو 750 مليون دولار سنويا، تأتي من المحتوى الموجه للأطفال.