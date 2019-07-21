"موبايلي" تتحول للربحية بـ37.7 مليون ريال بالربع الثاني

تحولت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إلى الربحية 37.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر بـ78.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمّا على صعيد فترة الـ6 أشهر، فقد حققت "موبايلي" أرباحا بـ105 مليون ريال مقارنة بخسائر 172 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقال المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي أن المحللين لم يأخذو بالإعتبار موسمية الربع الثاني وهو ربع مثقل بالمصاريف التسويقية والتشغيلية. وأضاف "جانب من النمو جاء من قطاع الأعمال والجملة ووحدة الألياف الضوئية وتحسن نوعية قاعدة العملاء".

استمرت موبايلي في تحقيق صافي ربح للربع الثالث على التوالي حيث سجلت في الربع الثاني من العام المالي 2019 صافي ربح قدره 37.77 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الآتي:

الإيرادات:

واصلت موبايلي تحسين إيراداتها للربع السابع على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 15.1% لتصل إلى 3,331 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,895 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

إجمالي الربح:

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 10.2% ليصل إلى 1,956 مليون ريال سعودي في الربع الحالي بالمقارنة مع 1,775 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات الذي تجاوز الأثر الناتج عن الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية والمعلن عنها سابقاً، كما يعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة:

نجحت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,221 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بالمقارنة مع 1,066 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق وذلك بتحسن قدره 14.54%. ويعود ذلك التحسن إلى الزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي وأثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 0.56% ليصل إلى 1,072 مليون ريال سعودي مقارنة مع مستواه في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للربع الحالي 37%.

وباستبعاد أثر المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) للربع الحالي 32%.

الأرباح التشغيلية (EBIT):

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 106% لتصل إلى 261 مليون ريال سعودي مقابل أرباح تشغيلية قدرها 127 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 85% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 235 مليون ريال سعودي.

مصاريف التمويل والزكاة:

ارتفعت المصاريف التمويلية إلى 217 مليون ريال سعودي في الربع الحالي بالمقارنة مع 192 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بارتفاع قدره 13% نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS 16).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، انخفضت مصاريف التمويل لتصل إلى 186 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 3%.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الحالي 16 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 20 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.