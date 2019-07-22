أرباح "البحري" الفصلية تهوي 75% لـ45.5 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بنسبة 75.4% إلى 45.5 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ185.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الــ6 أشهر، فقد تراجعت أرباح "البحري" بنسبة 27.1% إلى 224.9 مليون ريال بالنصف الأول، مقارنة بـ308.5 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وتعود الأسباب الرئيسة وراء انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- انخفاض العوائد من قطاع الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى انخفاض طفيف في معدلات أسعار قطاع نقل النفط.

- ارتفاع تكاليف التشغيل والناتجة بشكل أساسي من الزيادة في مصاريف الاستهلاك وتكاليف الوقود.

- ارتفاع مصاريف التمويل وذلك بسبب تسجيل خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على زيادة أسعار الفائدة وإضافة قروض جديدة.