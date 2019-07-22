أوراسكوم للتنمية: 7 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة لمشاريعنا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية في مصر، خالد بشارة، أن الشركة تستهدف مبيعات تصل إلى 7 مليارات جنيه من كافة مشروعاتها الموزعة على الاستثمار في المدن الجديدة.

وقال بشارة في مقابلة مع "العربية" إن الاستثمار في المدن الجديدة، هي الاستراتيجية التي تركز عليها أوراسكوم عملها منذ 3 سنوات، موضحاً أنها تستثمر في تطوير 10 مدن في 7 دول في 3 قارات.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الدولية للشركة، تتوزع في مشاريع عقارية وفنادق ومشاريع تنمية مدن مثل ملاعب الغولف وتطوير مشاريع سواحل المارينا.

وأشار إلى تحقيق مبيعات جيدة في مشاريع الشركة في مصر في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مؤكداً أن تفاصيل الاستثمارات الجديدة تتضمن خطط ضخ استثمارات جديدة في الجونة بعدة مليارات.

كما أشار إلى اتفاق "أوراسكوم للتنمية" مع "توماس كوك" لتطوير فندقين بنظام الحجز المسبق في مصر.