"الاتصالات السعودية" ترفع أرباحها 16% وتوزع ملياري ريال

حققت شركة الاتصالات السعودية STC أرباحاً صافية بعد الضريبة والزكاة، بقيمة 2.84 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي بزيادة 16.5% عن الربع المماثل من العام السابق، وجاءت هذه الأرباح الفصلية الصافية أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغة 2.67 مليار ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة بالربع الثاني 2019 بنسبة 4% لتصل إلى 13.6 مليار ريال، كما انخفضت تكلفة الإيرادات بقيمة 515 مليون ريال خلال نفس الفترة.

كما أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن فترة الربع الثاني من 2019 بواقع ملياري ريال على عدد ملياري سهم، بواقع ريال واحد لكل سهم، وبنسبة 10% من القيمة الأسمية للسهم.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 29 يوليو 2019 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. كما سيكون تاريخ توزيع تلك الأرباح النقدية في 26 أغسطس 2019.

تفاصيل الأرباح

وأرجعت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية "تداول" اليوم الاثنين، أسباب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2019 بمبلغ 404 ملايين ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع الإيرادات بمبلغ 524 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الإيرادات بمبلغ 516 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 1,040 مليون ريال.

2) ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 464 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 205 ملايين ريال وارتفاع الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 288 مليون ريال، والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 30 مليون ريال.

3) تسجيل إجمالي مصاريف أخرى بمبلغ وقدره (338) مليون ريال، مقارنة بإجمالي مصاريف أخرى قدرها (192) مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى الأسباب التالية:

* ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 145 مليون ريال والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع فوائد التمويل وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الإيجار ضمن تكاليف التمويل إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م.

* ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 66 مليون ريال.

* تسجيل مصاريف أخرى، بمبلغ صافٍ يقدر بـ(3) ملايين ريال، مقابل إيرادات أخرى بمبلغ 17 مليون ريال.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019م، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للربع الحالي إيجاباً بمبلغ 189 مليون ريال.

النتائج نصف السنوية

وعلى مستوى البيانات نصف السنوية، فقد حققت شركة الاتصالات السعودية، صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بقيمة 5.59 مليار ريال بزيادة 11.2% عن النصف الأول من السنة الماضية.

وشرحت الشركة أسباب يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 6 أشهر من العام 2019م بمبلغ 566 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1) ارتفاع الإيرادات بمبلغ 1,561 مليون ريال، والذي قابله انخفاض بتكلفة الإيرادات بمبلغ 448 مليون ريال، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 2,009 مليون ريال.

2) ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 789 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 451 مليون ريال وارتفاع مصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 503 ملايين ريال والذي قابله انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 165 مليون ريال.

3) تسجيل إجمالي مصاريف أخرى بمبلغ وقدره (625) مليون ريال، مقارنة بإجمالي إيرادات أخرى بمبلغ وقدره 32 مليون ريال. والسبب بشكل رئيسي يعود إلى الأسباب التالية:

* ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 216 مليون ريال.

* ارتفاع في تكاليف التمويل بمبلغ 212 مليون ريال والسبب بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع فوائد التمويل وإعادة تصنيف جزء من مصاريف عقود الإيجار ضمن تكاليف التمويل، إثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019.

* تسجيل مصاريف أخرى بمبلغ (129) مليون ريال، مقابل إيرادات أخرى صافية بمبلغ 111 مليون ريال.

4) نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019، تأثر الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) للفترة الحالية إيجاباً بمبلغ 377 مليون ريال.