تراجع أرباح "سافكو" الفصلية 7% إلى 380 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية، سافكو، في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 380 مليون ريال.



وجاءت النتائج الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 395 مليون ريال.



أما على مدار النصف الأول من العام، فارتفعت الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 715 مليون ريال.



وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية إلى تراجع الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية وأعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو 3.