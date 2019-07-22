موبايلي للعربية: بيع الأبراج خيار مطروح وسنخفض تكلفة التشغيل

قال المهندس سلمان البدران الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" إن خيار بيع الأبراج لا يزال مطروحا على الطاولة، ولا يوجد حتى الآن خيار أو عرض مطروح على الطاولة.

وبحسب البدران فإن الشركة تعتزم خفض التكلفة التشغيلية بعد ارتفاعها في الربع الثاني بسبب موسم رمضان الذي عادة ما ترتفع فيه المصاريف التسويقية.

موضوع يهمك تحولت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" إلى الربحية 37.7 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر بـ78.6 مليون ريال بالربع... 4 عوامل ساهمت بنمو أرباح "موبايلي" الفصلية.. تعرف عليها الفيديوهات

وقال "تخلل هذا الربع شهر رمضان، وشهد زيادة في المصاريف التسويقية والتشغيلية، ودائما ما يكون هذا الربع مثقل بالمصاريف، والشركة مستمرة في تحقيق نمو بالأرباح وسنقوم بخفض المصاريف خلال ما تبقى من أرباع في 2019".

وأشار إلى أن المحللين لم يأخذوا بالاعتبار موسمية الربع الثاني وهو ربع مثقل بالمصاريف التسويقية والتشغيلية.

وأضاف: "جانب من النمو جاء من قطاع الأعمال والجملة ووحدة الألياف الضوئية وتحسن نوعية قاعدة العملاء".

وكانت موبايلي قد حققت صافي ربح للربع الثالث على التوالي حيث سجلت في الربع الثاني من العام المالي 2019 صافي ربح قدره 37.77 مليون ريال.

أمّا على صعيد فترة الـ6 أشهر، فقد حققت "موبايلي" أرباحا بـ105 ملايين ريال مقارنة بخسائر 172 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وواصلت موبايلي تحسين إيراداتها للربع السابع على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 15.1% لتصل إلى 3,331 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,895 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.