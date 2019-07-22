نون وشركة صينية تخططان لتسليم البضائع عبر حافلات بدون سائق

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار"، محمد العبار، عن شراكة بين منصة التجارة الإلكترونية Noon.com "نون.كوم" وشركة شركة صينية متخصصة في التكنولوجيا الذاتية وذلك لتسليم البضائع عبر حافلات صغيرة بدون سائق.

وقال، في مقابلة مع "العربية"، "شراكة بين نون وشركة باصات صغيرة في الصين لتسليم البضائع في المناطق السكنية من خلال الحافلات بدون سائق، مقابل الدفع عبر الهاتف".

وتابع: "سنحصل على التراخيص اللازمة لتوفير هذه الحافلات الصغيرة لتسليم البضائع دون سائقين".

وكانت أبرمت شركة "إعمار" العقارية اليوم الاثنين، اتفاقية مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم (11 مليار دولار)، شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغة مساحته 50 كيلومتراً مربعاً، وذلك على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي إلى الصين.

وقال العبار :"أصبحنا نتجه للصين في الكثير من أعمالنا من البناء، التكنولوجيا، والصحة، لذلك لذلك قمنا بتوقيع اتفاق مهم اليوم في مطار بكين لتطوير 5 كيلومترات مربعة في مطار بكين "سكني – تجاري – ترفيهي" الاستثمار في الأرض سيصل إلى 10 مليارات دولار".

ولفت إلى أن تنفيذ مشروع المطار سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكداً أن "تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار".