"السريع السعودية" أمام خيارين.. حل الشركة أو إطفاء الخسائر

أوصى مجلس إدارة مجموعة السريع التجارية الصناعية السعودية، بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد، للتصويت على خيارين الأول يتمثل بحل مبكر للشركة، والثاني يتمثل بإطفاء خسائرها البالغة 71% من رأس المال عبر إجراءات مقترحة.

ووضع مجلس إدارة "السريع" مساهمي الشركة، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، أمام خيارين الأول يتمثل بـ "إعادة هيكلة رأس مال الشركة من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة إلى الحد الذي تنخفض معه إلى ما دون نصف رأس المال".

ويتضمن هذا الخيار أيضاً "زيادة رأس المال للعمل على التوجه الاستراتيجي والمشتمل على إعادة هيكلة المجموعة وتنويع استثماراتها ورفع ملاءتها المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة".

أما الخيار الثاني فيقترح التصويت على "حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساس".

وتتضمن التوصيات الجديدة من مجلس الإدارة، الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية أخرى لتنفيذ قرار المساهمين بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وأصدر مجلس إدارة الشركة هذه التوصية، بناء على نص المادة 150 من نظام الشركات، وذلك للالتزام بالجدول الزمني المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد تجاوز الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وسيتم إعلان الدعوة لانعقادها لاحقاً.

كما أقر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يوليو 2019، إعادة النظر فى التوصية السابقة الصادرة بتاريخ 23 مايو 2018 والمعلنة بتاريخ 23 مايو 2018 وتاريخ 10 سبتمبر 2018 والمتضمنة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 225 مليون ريال إلى 450 مليون ريال.

كما أقر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع الاستمرار في تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عمليتي تخفيض وزيادة رأس المال.