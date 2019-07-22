"سابتكو" و"مدينة المعرفة" تعتزمان تأسيس شركة استثمارية

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (وسط المدينة المنورة) اليوم الاثنين، تشمل بحث تأسيس شركة يملكانها لتقوم بتشغيل والاستثمار في الخدمات المشتركة بينهما.

وأعلنت الشركتان في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن عمل الشركة الجديدة قيد البحث، سيكون في نطاق عمل كل منهما ومحققة للأغراض الاستثمارية والتجارية والخدمية للطرفين.

وستقوم الشركة الجديدة، بصفة حصرية على سبيل المثال بتقديم خدماتها من خلال العمل على نطاقين يتمثل الأول منهما في التشغيل والاستثمار في محطة النقل الخاصة بالحافلات المزمع إنشاؤها بجوار محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ضمن مشروع بوابة المدينة والنطاق الثاني يتمثل في تقديم خدمات النقل المتكامل بكافة أنماطه وبأسلوب تجاري داخل ومن وإلى مدينة المعرفة الاقتصادية.

وذكرت الشركتان أن مدة المذكرة تبلغ 12 شهرا من تاريخ التوقيع، موضحتان أنه لا يوجد طرف ذو علاقة بين أطراف الاتفاقية، ولا يوجد أثر مالي لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي على قوائمهما المالية.