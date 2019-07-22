"معادن" تتكبد خسائر فادحة بـ371 مليون ريال بالنصف الأول

تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" للخسارة بـ243.6 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بأرباح بـ517.7 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد فترة الـ6 أشهر، تكبدت "معادن" خسائر بـ370.8 مليون ريال، مقارنة بأرباح بـ1.1 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، كذلك الانخفاض في حجم مبيعات الألومنيوم والذهب، وأيضاً لانخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من الزيادة في حجم مبيعات أسمدة فوسفات الأمونيا، والأمونيا، والألومينا، والمنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الدخل من ودائع لأجل.

وأيضاً أثر بدء التشغيل التجاري خلال شهر ديسمبر 2018 لكل من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة على نتائج هذا الربع، حيث أدى إلى زيادة تكلفة المبيعات بمقدار 74% نتيجة لزيادة حجم المبيعات، وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 143%، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13% وتكلفة التمويل بنسبة 67% .