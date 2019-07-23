أدنوك و"وانهوا" الصينية توقعان اتفاقاً بـ12 مليار دولار

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا إطاريا للشراكة مع مجموعة وانهوا كيميكال الصينية للتعاون في قطاع المصب بقيمة قد تصل إلى 12 مليار دولار.

وقال البيان إن أدنوك ووانهوا كيميكال وقعتا أيضا اتفاق مشروع ملاحي مشترك يرتكز على عقد توريد لسوائل غاز البترول المسال مدته 10 سنوات وُقع في نوفمبر تشرين الثاني 2018.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إن الاتفاقيين تعكسان نهج أدنوك في بناء شراكات ذكية تحقق منافع متبادلة، حيث تدعم اتفاقية المشروع المشترك في مجال الشحن البحري جهود أدنوك لزيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القيمة من محفظة أعمالها في مجال الغاز البترولي المسال، وذلك من خلال البناء على التعاون القائم حالياً بين أدنوك ومجموعة "وانهوا للصناعات الكيميائية" في مجال الغاز البترولي المسال.

وقال الجابر إن المشروع المشترك الذي تُخطط أدنوك لتنفيذه في كل من الإمارات والصين يقدم مزايا فريدة للمنصات التي سيتم دمجها وتوحيدها والتي ستستفيد من المواد الخام المتوفرة لدى أبوظبي وأدنوك بأسعار تنافسية، وكذلك من فرص النمو الواعدة في أسواق الصين، مضيفاً أن هذا المشروع يعكس أيضاً التزام أدنوك الثابت تجاه شركائها في الصين، كما أنه يمثل خطوة مهمة ضمن جهودها لتطوير وتنويع محفظة أعمالها وتعزيز مكانة الرويس مركزاً عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، والتي تعد مرتكزات أساسية لاستراتيجيتها لزيادة القيمة من الموارد الحالية وضمان وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات.

ووفقاً لاتفاقية المشروع المشترك، ستقوم "أدنوك للإمداد والخدمات اللوجستية"، ومجموعة "وانهوا للصناعات الكيميائية" بتأسيس مشروع مشترك لشحن الغاز البترولي المسال يستفيد من عقد توريد الغاز البترولي المسال الذي تم توقيعه بين الشركتين في شنغهاي بالصين، في نوفمبر 2018 والذي يسري لمدة 10 سنوات. ويتضمن المشروع المشترك تشغيل سفينتين عملاقتين لنقل الغاز. وستعمل الشركتان على تحسين برامج الإمداد وتعزيز القيمة من خلال التعاون في تشغيل وإدارة السفينتين. وتهدف أدنوك من هذا المشروع المشترك إلى تعزيز القيمة من محفظة أعمالها في مجال الغاز البترولي المسال.

كما وقعت "أدنوك" ومجموعة "وانهوا للصناعات الكيميائية" اتفاقية تهدف لاستكشاف وتطوير فرص التعاون من خلال إنشاء مشروع مشترك في كل من الإمارات والصين.

ووفقاً للاتفاقية سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الإمارات على إنتاج المشتقات البتروكيماوية، ويشمل ذلك إنتاج البولي يوريثان من سلسلة القيمة للمواد الكيميائية المنتجة من مجمع الرويس المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في أبوظبي، فيما سيُركز المشروع المشترك الذي سيتم إنشاؤه في الصين على استكشاف فرص الاستثمار في تطوير وإنتاج المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها في مدينة "يانتاي" في مقاطعة شاندونغ بالصين. وسيتيح المشروعان المشتركان لأدنوك توفير المزيد من إمدادات المواد الخام لمجموعة "وانهوا للصناعات الكيميائية" بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الراسخة بين الشركتين.

وتتيح هذه الفرص لكل من "أدنوك" ومجموعة "وانهوا للصناعات الكيميائية" تعزيز ريادتهما في سوق المنتجات البتروكيماوية وتوحيد خبراتهما والاستفادة منها في مجال التكنولوجيا الحديثة والتسويق وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية.