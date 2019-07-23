أرامكو تستعد لعرض نتائجها النصفية بمؤتمر هاتفي مع المستثمرين

تستعد شركة أرامكو لعقد أول مؤتمر هاتفي مع مستثمريها في أغسطس المقبل، تزامناً مع الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام.

وتتهيأ أرامكو لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أكبر طرح في العالم، الذي يقيّم الشركة بتريليوني دولار - ومن المتوقع أن يتم إما في عام 2020 أو في عام 2021.

وتدرس أرامكو طرح 5% من أسهمها ما سيجمع 100 مليار دولار.

111مليار دولار في 2018

وتتربع شركة "أرامكو" على عرش أكثر شركات العالم ربحية، حيث حققت أرباحاً صافية يومية تتجاوز 300 مليون دولار خلال 2018.

وحققت أرامكو أرباحا سنوية خلال عام 2018 بنحو 111 مليار دولار، وهو ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017.

موضوع يهمك كشفت وكالة "موديز" أن شركة أرامكو كانت الشركة الأكثر ربحية في العام 2018 بنحو 111 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 300... "أرامكو" تتربع على عرش أرباح العالم.. 300 مليون دولار يومياً شركات

وقد أعلن عملاق النفط السعودي، أن إيرادات العام الماضي قاربت 356 مليار دولار بنمو بلغ 35% عن 2017.

كما بلغ صافي النقد من النشاطات التشغيلية 121 مليار دولار في 2018، بزيادة قدرها 36%. أما تكاليف التشغيل فقد نمت بـ32% إلى 143 مليار دولار.

وقد ارتفع ما أنفقته "أرامكو" على الأبحاث والتطوير في 2018 بـ17% إلى 591 مليون دولار.

أما مطلوبات "أرامكو" شاملة القروض والالتزامات تجاه الحكومة فقد بلغت 49 مليار دولار في 2018، صعوداً بـ23%.

وقد أفادت "أرامكو" أن أصول الشركة قاربت 359 مليار دولار العام الماضي، مرتفعة من 294 مليار دولار في 2017.

