استقرار أرباح "اتصالات الإماراتية" عند 2.2 مليار درهم

استقرت الأرباح الفصلية لشركة اتصالات الإماراتية، بدون تغيير، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، لتسجل 2.23 مليار درهم.

وجاءت النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين البالغ 2.19 مليار درهم.

وانخفضت الإيرادات الفصلية بشكل طفيف لتصل إلى 12.9 مليار درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 فلساً للسهم.

وحققت مجموعة " اتصالات" 4.4 مليار درهم أرباحا صافية موحدة خلال النصف الأول من العام 2019 وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة للنصف الأول من العام الجاري أن قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" وصلت إلى 143 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 2% .

كما وصلت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة خلال النصف الأول من العام 2019 إلى 25.9 مليار درهم، في حين وصلت أرباحها الصافية الموحدة إلى 4.4 مليار درهم، وبزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.1%.

وصل إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة الى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52 %.