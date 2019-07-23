"ديدي" المنافس الصيني الأقوى لـ "أوبر" سيدخل المنطقة العربية

أكد رجل الأعمال الإماراتي، راشد العبار، أن شركة سيمفوني للاستثمار الممولة من إعمار إلى جانب كل من أمريكانا وأرامكس ونون ستدخل في شراكة مع ديدي للنقل التشاركي، وهي المنافس الصيني لـ أوبر للتوسع في الشرق الأوسط.

ووصف العبار في مقابلة مع "العربية" على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى بكين، هذه الشراكة الاستراتيجية بأنها تستهدف تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في خدمة الزبائن في منطقة الشرق الأوسط، ولجعل الخيارات المنافسة أكثر بموجب تطبيقات النقل التشاركي المتاحة.

وبين أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة النقل التشاركي الصينية "ديدي" DIDI ستساهم في تطور خدمات توصيل الطعام والطرود وغيرها من الخدمات المبتكرة، مؤكداً القدرات الهائلة لدى الشركة الصينية في هذا المجال.

وعقد العبار للمقارنة بين ديدي الصينية وأوبر الأميركية، موضحاً أن ديدي لديها 500 مليون مستخدم شهري لتطبيقها وتنفذ 30 مليون رحلة كل يوم، فيما تنفذ شركة أوبر UBER نصف هذا الحجم بحوالي 14 مليون رحلة يومية في العالم.

واعتبر أن هذه المقارنة تثبت القدرات الكبيرة لدى شركة "ديدي" الصينية، المعروفة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها، ومع خدماتها المقدمة لشريحة ضخمة من المستخدمين، سيمكنها ذلك من تقديم خدمات منافسة ومبتكرة في منطقة الشرق الأوسط، بما يشكل قيمة مضافة للشراكة وللزبائن وللسوق ككل، ويعزز فرص الاستثمار في مختلف مناحي الاقتصاد الرقمي.