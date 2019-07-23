خفض النظرة المستقبلية لبوينغ مع استمرار أزمة الطراز المنكوب

غيّرت وكالتا "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتهما المستقبلية لشركة "بوينغ" الأميركية من مستقرة إلى سلبية، مع استمرار أزمة طائرات "737 ماكس".

وأكدت موديز أن مستقبل الشركة مازال مجهولا، مشيرة إلى زيادة المخاطر المالية المتعلقة بالشركة بشكل كبير.

وقالت "فيتش" إن مراجعة نظرتها المستقبلية لتصنيف "بوينغ" جاء بناءً على عدم اليقين التنظيمي فيما يتعلق بالتوقيت والتنسيق العالمي والتحدي اللوجستي لعودة "737 ماكس" للتحليق مجدداً.

وكانت دول العالم حظرت طيران طراز بوينغ 737 Max 8 بعد سقوط طائرتين منها لأسباب متشابهة تتعلق بنظام التشغيل التلقائي، في غضون فترة لا تتجاوز 5 أشهر بين الحادثتين الكارثيتين.