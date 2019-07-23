هبوط أرباح هاليبرتون 85% بفعل مخصصات خفض القيمة

أعلنت شركة هاليبرتون تراجع أرباحها الفصلية 85.3%، إذ تضررت بفعل انخفاض قيمة أصول وتكاليف إنهاء خدمات موظفين في ظل مواصلة شركة تقديم خدمات الحقول النفطية خفض النفقات لمواجهة ضعف أسعار النفط.

وقامت "هاليبرتون" بتسريح نحو 8% من قوتها العاملة في أميركا الشمالية، مع تراجع إنفاق العملاء.

وقالت المتحدثة باسم الشركة "إميلي مير" إن "هاليبرتون" خفضت عدد القوى العاملة في أميركا الشمالية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع الحفاظ على عدد الموظفين في أماكن أخرى كما هو تقريباً، وفقا لوكالة "بلومبرغ".



وهوى صافي الربح العائد إلى هاليبرتون إلى 75 مليون دولار، أو تسعة سنتات للسهم، في الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو، من 511 مليون دولار، أو 58 سنتا للسهم، في نفس الفترة قبل عام.



ونزلت الإيرادات إلى 5.93 مليار دولار من 6.15 مليار دولار في الربع المناظر.

وكانت "هاليبرتون" الأسوأ أداءً في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على مدى الأشهر الـ 12 الماضية قبل اليوم، بعد المكاسب القوية على خلفية إعلان نتائج الأعمال.