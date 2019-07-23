"فولفو" تستدعي نصف مليون سيارة بسبب عيب في المحرك

استدعت شركة "فولفو" نحو نصف مليون من سياراتها بسبب مكون معيب في المحرك، يمكن أن يسفر في أسوأ الحالات عن احتراق المركبة.

وقالت مصنعة السيارات السويدية أمس الإثنين، إن السيارات المتضررة هي محركات لترين وأربعة لترات سلندر ديزل، المصنعة بين 2014 و2019 في الموديلات التالية: إس60، إس 80، إس90، في40، في60، في70، إكس سي60، وإكس سي90.

وأضافت "فولفو" أن مدخل المحرك متعدد العناصر مصنوع من البلاستيك، ويمكن أن يذوب بسبب تغيرات الحرارة.

وصرح المتحدث ستيفان إلفستروم لوكالة الأخبار السويدية "تي تي"، بأن الشركة لاحظت في تحقيقاتها "أن هذا أدى إلى حريق السيارة في بضع حالات".

ولم ترد أنباء عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالعيب.

وتمتلك مجموعة "تشيجيانغ جيلي القابضة" في الصين سيارات "فولفو" منذ 2010.