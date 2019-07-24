أرباح "ساسكو" تهوي 45% بالربع الثاني

انخفضت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، إلى 14 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 22%، مقارنة بـ17.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أمّا على صعيد الأرباح الفصلية، فقد هبطت أرباح "ساسكو" 44.4% إلى 5.1 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ9.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.



وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 17.47% (مما كان لها الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وارتفاع الإيرادات الأخرى.



كما أرجعت سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- انخفاض نسبة هامش ربح المحروقات بالرغم من ارتفاع أسعار البيع بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل الناتج عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم (16) وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.



وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 13.53% (مما كان له الأثر في ارتفاع مجمل الربح وصافي الربح من العمليات الرئيسية) وارتفاع إيرادات الاستثمارات.