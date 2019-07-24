"فيسبوك" تتكبد غرامة بـ 5 مليارات دولار لهذا السبب

توصلت شركة فيسبوك إلى تسوية شاملة مع لجنة التجارة الفيدرالية بخصوص عدم حماية خصوصية مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي.

وكجزء من التسوية، والتي من المتوقع أن تعلن عنها اليوم لجنة التجارة الفيدرالية ستدفع فيسبوك 5 مليارات دولار غرامة.

كما تشمل التسوية موافقة فيسبوك على إنشاء لجنة تعنى بإدارة خصوصية المستخدمين ويتعين على مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك التصديق كل ثلاثة شهور على أن الشركة تلتزم بحماية معلومات المستخدمين.

وبشكل منفصل من المتوقع الإعلان عن تسوية ثانية بين الشركة وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية تدفع بموجبه الشركة غرامة 100 مليون دولار، بسبب فشل الشركة في الكشف عن المخاطر للمستثمرين على ممارسات الخصوصية.