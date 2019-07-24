أسمنت تبوك تتحول للربحية بـ9 ملايين ريال في الربع الثاني

تحولت شركة "أسمنت تبوك" إلى الربحية بـ8.9 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بخسائر 36 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمّا خلال فترة الـ6 أشهر، فقد حققت "أسمنت تبوك" أرباحاً بـ12.6 مليون ريال بالنصف الأول مقارنة بخسائر بـ47.3 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

ويعود سبب تحقق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

2- تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

3- عكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة إعادة التقييم.

بينما يعود سبب تحقق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بخسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

1- زيادة الإيرادات نتيجة تحسن متوسط سعر البيع على الرغم من نقص كميات المبيعات وزيادة المصروفات التسويقية غير المتكررة.

2- تحصيل أرباح استثمارات في أدوات حقوق ملكية.

3- انخفاض متوسط التكلفة نتيجة انخفاض وترشيد المصروفات.

4- عكس انخفاض في قيمة المخزون نتيجة إعادة التقييم.