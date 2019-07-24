تراجع أرباح "إشراق العقارية" 73% إلى 1.9 مليون درهم

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إشراق العقارية بـ73% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ 1.9 مليون درهم.



أما بنهاية النصف الأول من السنة، فقد تراجعت الأرباح الصافية للشركة بـ73% إلى 4 ملايين درهم.



وقد جاء التراجع في الأرباح بسبب انخفاض قوي في القيمة العادلة للموجودات المالية، وتسجيل خسارة في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بـ2.5 مليون درهم بالربع الثاني.



وقد اقترح مجلس إدارة إشراق إلغاء الحد الأقصى لملكية الأجانب في أسهم الشركة.