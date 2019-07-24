تراجع أرباح "سبكيم" 10% لـ326 مليون ريال بالنصف الأول

تراجعت أرباح شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بنحو 10.2% إلى 325.6 مليون ريال بالنصف الأول، مقارنة بـ362.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما أرباح الربع الثاني، فلم تسجل فارقا كبيرا حيث تراجعت الأرباح بنسبة 0.2% إلى 210.9 مليون ريال مقارنة بـ211.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في أسعار معظم منتجات الشركة وخاصة خلات الفينيل الأحادي.

وعلاوة على ذلك يعود سبب الانخفاض إلى الصيانة المجدولة في مصانع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع الشركة العالمية للدايول كما تم الإعلان عنه سابقا في تداول نتج عنه انخفاض في الإنتاج وبالتالي كميات المبيعات.

غير أن هذا الانخفاض قابلته زيادة في حجم المبيعات في الربع الحالي بالنسبة لمعظم المنتجات الأخرى، ولا سيما الميثانول وحمض الخليك وانخفاض أسعار اللقيم نسبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة شهر واحد من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.