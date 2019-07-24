"نيسان" تقر بتراجع أرباحها 90% وتشطب 10 آلاف وظيفة

حذرت نيسان موتور من انخفاض أرباح الربع الأول بنحو 90%، قبل يوم من إعلان متوقع للشركة عن خفض ما يزيد عن 10 آلاف وظيفة مع اشتداد الأزمة في ثاني أكبر شركة تصنيع سيارات في اليابان.

وهذه النتائج السلبية، المقرر أن تُعلن رسميا غدا الخميس، تمثل أحد أسوأ الفصول أداء لنيسان في نحو 10 سنوات. وتكافح الشركة لكبح عملياتها بعد سنوات من التوسع القوي في ظل قيادة رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن، الذي أُطيح به العام الماضي في فضيحة كبيرة أحدثت صدمة في القطاع.

وقال مصدر مطلع اليوم إن الخفض المزمع للوظائف على مدى السنوات القليلة القادمة يشمل 4800 وظيفة جرى إعلان تفاصيلها في مايو/أيار وسيكون أغلبها في مصانع بالخارج تنخفض فيها معدلات التشغيل.

وامتنعت نيسان عن التعليق على خفض الوظائف. وقالت إن التقرير الذي أوردته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية عن أن أرباحها التشغيلية انخفضت نحو 90% على أساس سنوي في الربع الأول هو تقرير "صحيح بصفة عامة". وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة نحو 1%.

وقال مصدر آخر وهو مسؤول تنفيذي كبير طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام إن خفض الوظائف الذي سيتم الإفصاح عنه هذا الأسبوع سيتجاوز 7% من القوة العاملة لدى نيسان البالغ عددها 138 ألف وظيفة، وهو جزء من استراتيجية إصلاح واسعة سيتم تدشينها في وقت لاحق من العام الجاري.