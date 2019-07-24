"هيئة الاستثمار" الكويتية تبيع 16% من بنك الخليج لـ "الغانم"

أعلنت بورصة الكويت أنه لم يتقدم أي طرف آخر لدخول المزاد المُقرر عقده اليوم الأربعاء في تمام الساعة 1 ظهراً، لبيع نسبة 16.081% من أسهم بنك الخليج.

وبذلك رست صفقة بيع حصة 16% من أسهم بنك الخليج على شركة الغانم التجارية مع عدم تقدم أي مشترٍ آخر للمنافسة على الحصة التي تبيعها هيئة الاستثمار الكويتية.

وتمت الصفقة بسعر 312 فلساً للسهم، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 152 مليون دينار كويتي، أي ما يزيد قليلاً على نصف مليار دولار.

وبذلك تصبح شركة "الغانم التجارية" أكبر المساهمين في بنك الخليج بحصة 33%، فيما تحتفظ الهيئة العامة للاستثمار بـ4%.

وكانت أرباح بنك الخليج تراجعت 23.8% في الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 12.2 مليون دينار، مقارنة بـربح قدره 16 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.