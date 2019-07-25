ارتفاع أرباح "سدافكو" 16% لـ58 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إلى 57.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول المنتهي فى يونيو 2019 بنسبة 16%، مقارنة بـ50 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع المبيعات للمنتجات المفضلة واختلاف مزيج البيع داخل قنوات التوزيع.

- بلغت مبيعات سدافكو على أساس مشابه (بعد استبعاد مليكوما التي تم الاستحواذ عليها في الربع الثاني من العام السابق ) 433.3 مليون ريال سعودي بزيادة 5.7% ( 23.2 مليون ريال سعودي ) عن نفس الربع من العام الماضي. نتيجة زيادة مبيعات الحليب بنسبة 12% ، وزيادة مبيعات الآيسكريم بنسبة 9% ، بينما انخفضت مبيعات معجون الطماطم بنسبة 12% عن نفس الربع من العام الماضي ، ويرجع ذلك إلى مبيعات العروض الترويجية في الفترة ما قبل رمضان التي حدثت آخر الربع الرابع ( 19/18).

-زادت المبيعات متضمنة ميلكوما بنسبة 18% (75 مليون ريال سعودي )، بالرغم من أن الاستحواذ على ميلكوما كان لفترة أقل من 12 شهرا.

-ارتفع هامش ربح سدافكو لهذا الربع على أساس مشابه 35.4% ، بزيادة 3% عن العام السابق. حيث ساهمت عدد من العوامل في هذه النتيجة منها مبيعات أقوى للآيسكريم، وانخفاض الخصومات على الحليب، كلها عوضت الضغط الناتج من الارتفاع المتوسط في أسعار المواد الخام.

على الرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 12.5 مليون ريال سعودي عن العام الماضي والذي كان نتيجة زيادة الاستثمار في الإعلانات والعروض الترويجية، هذا بالإضافة إلى مصروفات ميلكوما وارتفاع حجم المبيعات.